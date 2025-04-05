В «Баварии» сообщили, что Мусиала пропустит матч 1/4 финала ЛЧ с «Интером» из-за травмы

Директор «Баварии» Макс Эберль высказался о повреждении, полученном полузащитником мюнхенской команды Джамалом Мусиалой в матче 28-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (1:3). На 52-й минуте 22-летний футболист ускорился для оказания прессинга на вратаря соперника Финна Дамена, после чего сел на газон и вскоре был заменён.

«К сожалению, травма Джамала Мусиалы выглядит не очень хорошо.

Пропустит ли он матч с «Интером» на следующей неделе? Да», — приводит слова Эберля Bild.

«Бавария» встретится с «Интером» в игре четвертьфинала Лиги чемпионов 8 апреля, ответная встреча состоится 16 апреля.

22-летний полузащитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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