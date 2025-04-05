Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Баварии» сообщили, что Мусиала пропустит матч 1/4 финала ЛЧ с «Интером» из-за травмы

В «Баварии» сообщили, что Мусиала пропустит матч 1/4 финала ЛЧ с «Интером» из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Директор «Баварии» Макс Эберль высказался о повреждении, полученном полузащитником мюнхенской команды Джамалом Мусиалой в матче 28-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (1:3). На 52-й минуте 22-летний футболист ускорился для оказания прессинга на вратаря соперника Финна Дамена, после чего сел на газон и вскоре был заменён.

Германия — Бундеслига . 28-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Яннулис – 30'     1:1 Мусиала – 42'     1:2 Кейн – 60'     1:3 Матсима – 90+3'    
Удаления: Цезигер – 59' / нет

«К сожалению, травма Джамала Мусиалы выглядит не очень хорошо.

Пропустит ли он матч с «Интером» на следующей неделе? Да», — приводит слова Эберля Bild.

«Бавария» встретится с «Интером» в игре четвертьфинала Лиги чемпионов 8 апреля, ответная встреча состоится 16 апреля.

22-летний полузащитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Материалы по теме
Фото
Мусиала получил травму на 52-й минуте матча с «Аугсбургом», его заменил 35-летний Мюллер

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android