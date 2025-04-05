Монтес назвал игрока «Локомотива», обладающего наиболее выраженными лидерскими качествами

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес высказался о капитане и полузащитнике железнодорожников Дмитрии Баринове.

— Кто, на твой взгляд, обладает в «Локомотиве» наиболее выраженными лидерскими качествами?

— Безусловно, Дмитрий Баринов. Он не просто так носит капитанскую повязку и действительно может повести за собой. Здорово, что наши молодые футболисты смотрят на Диму, учатся у него. А он — хороший пример для подражания, — приводит слова Монтеса официальный сайт «Локомотива».

В нынешнем сезоне Баринов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.