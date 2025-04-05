Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» над «Аль-Хилялем». У Криштиану — дубль

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Хилялем» (3:1) в матче 26-го тура Про-Лиги сезона-2024/2025. Форвард отметился двумя забитыми мячами.

«Эр-Рияд — жёлто-синий!» — написал Роналду в социальной сети.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл за «Аль-Наср» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 40-летнего футболиста составляет € 12 млн.

12 апреля «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Риядом» в рамках 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии текущего сезона.