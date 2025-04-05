Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» над «Аль-Хилялем». У Криштиану — дубль

Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» над «Аль-Хилялем». У Криштиану — дубль
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Хилялем» (3:1) в матче 26-го тура Про-Лиги сезона-2024/2025. Форвард отметился двумя забитыми мячами.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 26-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Аль-Хассан – 45+4'     0:2 Роналду – 47'     1:2 Al Ali – 62'     1:3 Роналду – 88'    

«Эр-Рияд — жёлто-синий!» — написал Роналду в социальной сети.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл за «Аль-Наср» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 40-летнего футболиста составляет € 12 млн.

12 апреля «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Риядом» в рамках 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии текущего сезона.

Материалы по теме
Дубль Роналду помог «Аль-Насру» одержать победу над «Аль-Хилялем» в матче Про-Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android