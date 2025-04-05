Результаты матчей чемпионата Испании 4 апреля

4 апреля в 30-м туре испанской Примеры состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Испании 4 апреля:

«Райо Вальекано» — «Эспаньол» — 0:4.

Возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры «Барселона», набравшая 66 очков за 29 игр. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 63 очка в 29 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 57 очками после 29 матчей. В зоне вылета испанской Примеры находятся «Вальядолид», набравший 16 очков, «Лас-Пальмас» с 26 очками и «Леганес», заработавший 27 очков.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: