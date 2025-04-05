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«Реал» готов продлить контракт с 32-летним Рюдигером до 2028 года — Плеттенберг

«Реал» готов продлить контракт с 32-летним Рюдигером до 2028 года — Плеттенберг
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Мадридский «Реал» рассматривает возможность продления контракта с 32-летним центральным защитником Антонио Рюдигером до 2028 года. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на интерес к немецкому футболисту из Саудовской Аравии, его приоритетом является продолжение карьеры в составе «сливочных». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Рюдигер выступает за «Реал» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. В составе «сливочных» немецкий футболист выигрывал Лигу чемпионов, а также чемпионат Испании.

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