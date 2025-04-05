Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тер Штеген рассказал, когда хочет вернуться на поле после травмы

Тер Штеген рассказал, когда хочет вернуться на поле после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал, когда планирует вернуться на поле после тяжёлой травмы, а также о своём отношении к Войцеху Щенсному, являющемуся основным голкипером сине-гранатовых на текущий момент.

«Идея заключается в том, чтобы вернуться в нынешнем сезоне. Когда буду чувствовать себя хорошо, поговорю с Фликом.

Щенсны? Он показывает себя прекрасно. Я счастлив, поскольку у нас с ним прекрасные взаимоотношения с самого первого дня», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что немецкий вратарь впервые после повреждения приступил к тренировкам с основной командой. Напомним, у 32-летнего футболиста был диагностирован разрыв коленной чашечки после матча 6-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (5:1).

Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android