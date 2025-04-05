Тер Штеген рассказал, когда хочет вернуться на поле после травмы

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал, когда планирует вернуться на поле после тяжёлой травмы, а также о своём отношении к Войцеху Щенсному, являющемуся основным голкипером сине-гранатовых на текущий момент.

«Идея заключается в том, чтобы вернуться в нынешнем сезоне. Когда буду чувствовать себя хорошо, поговорю с Фликом.

Щенсны? Он показывает себя прекрасно. Я счастлив, поскольку у нас с ним прекрасные взаимоотношения с самого первого дня», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что немецкий вратарь впервые после повреждения приступил к тренировкам с основной командой. Напомним, у 32-летнего футболиста был диагностирован разрыв коленной чашечки после матча 6-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (5:1).