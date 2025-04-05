Форвард «Оренбурга» прокомментировал эпизод с прямой красной карточкой в матче с «Пари НН»

Иранский нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан дал комментарий по эпизоду со своим прямым удалением за грубое нарушение правил против защитника Виктора Александрова в выездном матче 23-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).

«Важный матч, как для нас, так и для команды соперника. Если учитывать положение в турнирной таблице, нам очень нужны были эти три очка. К счастью, всё удалось, мы их получили, поздравляю нашу команду с этой победой.

Не хотелось бы много говорить об игре, учитывая, что в конце произошёл неприятный эпизод. Я это сделал неумышленно, не видел, что происходило, и я расстроен больше не из-за красной карточки, а из-за того, что случился этот момент. Сразу же на поле я принёс извинения игроку, и после игры, когда закончился матч, пошёл в раздевалку, чтобы найти его и лично извиниться. К сожалению, мне сказали, что он уже ушёл. Надеюсь, он посмотрит это видео, приношу свои извинения. Потом, конечно, найду его номер телефона, позвоню ему и принесу извинения лично», — сказал Сахархизан в видеоролике, опубликованном пресс-службой «Оренбурга».

На 90+8-й минуте матча Саид Сахархизан получил прямую красную карточку после видеопросмотра за наступ прямой ногой на голень лежащего на газоне центрбека «Пари НН» Виктора Александрова.

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