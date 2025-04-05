Генич ответил на вопрос о шансах Карпина возглавить «Зенит»

Спортивный комментатор Константин Генич ответил на вопрос о шансах главного тренера сборной России Валерия Карпина возглавить петербургский «Зенит».

«Мне кажется, после Семака они точно будут рассматривать кандидатуру иностранца», — сказал Генич в интервью, опубликованном в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля текущего года. До этого момента специалист совмещал работу в клубе и сборной.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 46 очков за 22 матча. На первом месте находится «Краснодар» (49).