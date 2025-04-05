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Легенда «Реала» сравнил Ямаля с Месси

Легенда «Реала» сравнил Ямаля с Месси
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Бывший футболист мадридского «Реала» Гути высказался о 17-летнем вингере каталонской «Барселоны» Ламине Ямале.

«Ямаль обладает невероятным талантом. Этот футболист может решить игру одним действием. Я не помню, чтобы Месси делал это в 17 лет. Ламин – звезда чемпионата Испании, но он всё ещё очень молод. Это сейчас главный козырь «Барселоны», — приводит слова Гути Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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