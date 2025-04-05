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Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче с «Аль-Хилялем»

Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче с «Аль-Хилялем»
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Нападающий и капитан саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Хилялем» (3:1) в матче 26-го тура Про-Лиги сезона-2024/2025. Форвард отметился двумя забитыми мячами.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 26-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Аль-Хассан – 45+4'     0:2 Роналду – 47'     1:2 Al Ali – 62'     1:3 Роналду – 88'    

«Командные усилия имели решающее значение для этой победы. Для меня забитые голы важны, но ещё важнее – побеждать. Я усердно работаю, чтобы помочь команде в чемпионате Саудовской Аравии и Лиге чемпионов. Я не концентрируюсь на индивидуальных рекордах», — приводит слова Роналду SSC в соцсетях.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл за «Аль-Наср» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 40-летнего футболиста составляет € 12 млн.

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