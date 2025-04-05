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Жозе Моуринью может покинуть «Фенербахче» и возглавить сборную

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью может покинуть турецкий клуб. Об этом сообщает Todofichajes.

По информации источника, в подписании 62-летнего специалиста заинтересована сборная Бразилии. Ранее появилась информация, что на пост главного тренера «селесао» также рассматриваются кандидатуры Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолы.

Моуринью возглавил «Фенербахче» летом 2024 года. Предыдущим место работы португальца была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го. Под руководством португальского тренера итальянский клуб выигрывал Лигу конференций, а также играл в финале Лиги Европы.

Ранее специалист работал в «Бенфике», «Порту», «Челси», «Реале», «Интере», «Тоттенхэме» и «Манчестер Юнайтед».

Моуринью взял в автобус фаната «Фенербахче»: