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Алексей Миллер обратился к игрокам и тренерскому штабу «Зенита»

Алексей Миллер обратился к игрокам и тренерскому штабу «Зенита»
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Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обратился к футболистам и тренерскому штабу петербургского «Зенита».

«С точки зрения большой компании, большого клуба, такого как «Зенит», есть универсальное правило, которое состоит из двух частей и которое безупречно работает. И мы в «Газпроме» им всегда пользуемся. Первое: правильно поставленная цель – половина успеха. Что ищешь, то и найдёшь. Вторая половина успеха: во что веруешь, то и есть. Если ты веришь в достижение цели, ты достигнешь её. Если нет – то и нет… А цели надо ставить амбициозные: быть лучшими в мире!» — цитирует Миллера официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 46 очков за 22 матча. На первом месте находится «Краснодар» (49).

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