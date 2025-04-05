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Кержаков оценил перспективы Глушенкова в «Зените»

Кержаков оценил перспективы Глушенкова в «Зените»
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Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков оценил перспективы нападающего Максима Глушенкова в петербургской команде.

«У «Зенита» много футболистов могут заменить Глушенкова, это показывали матчи. Здесь дело в самом Глушенкове и его игре, которая в последнее время не совсем убедительна. «Зенит» может справиться без Глушенкова, но сможет ли он справиться без «Зенита» — вот в чём вопрос», — приводит слова Кержакова ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».

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