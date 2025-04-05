Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба ответил, сталкивался ли он с договорными матчами в своей карьере

Дзюба ответил, сталкивался ли он с договорными матчами в своей карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба ответил, сталкивался ли он с договорными матчами в своей карьере.

«Когда я в Томске играл, говорили, что якобы кто-то, один или два игрока, сдают игры с ЦСКА. Были такие разговоры. Прям в команде. Обстановка была нездоровая: а давайте их уберём, а давайте не уберём… Но доказать это было практически невозможно. Особенно в то время», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

За свою карьеру 36-летний Дзюба, помимо «Акрона», выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Зенит», «Арсенал» Тула, «Ростов», «Спартак», «Томь», а также турецкий «Адана Демирспор». Лучшим в РПЛ для него стал сезон-2020/2021 в составе «Зенита», когда он забил 20 мячей.

Материалы по теме
«Он с жизнью решил закончить?» Объясняем, почему Дзюба никогда не победил бы Махачева
«Он с жизнью решил закончить?» Объясняем, почему Дзюба никогда не победил бы Махачева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android