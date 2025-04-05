Дзюба ответил, сталкивался ли он с договорными матчами в своей карьере

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба ответил, сталкивался ли он с договорными матчами в своей карьере.

«Когда я в Томске играл, говорили, что якобы кто-то, один или два игрока, сдают игры с ЦСКА. Были такие разговоры. Прям в команде. Обстановка была нездоровая: а давайте их уберём, а давайте не уберём… Но доказать это было практически невозможно. Особенно в то время», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

За свою карьеру 36-летний Дзюба, помимо «Акрона», выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Зенит», «Арсенал» Тула, «Ростов», «Спартак», «Томь», а также турецкий «Адана Демирспор». Лучшим в РПЛ для него стал сезон-2020/2021 в составе «Зенита», когда он забил 20 мячей.