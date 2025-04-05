Колосков: Румменигге сказал, что хотел бы видеть Россию на официальных соревнованиях

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков после посещения конгресса УЕФА ответил на вопрос о возможном возвращении российских команд на международные турниры. По его словам, многие деятели футбола хотели бы видеть Россию на официальных соревнованиях.

«Самый тёплый разговор получился у меня с Карлом-Хайнцом Румменигге, он спрашивал, как дела. Я сказал, что, слава богу, у меня в порядке, но всё никак не можем вернуться к официальным соревнованиям. Вот его дословная фраза: «Возвращение российских команд было бы очень полезным делом для мирового футбола». Многие говорили тёплые слова, но не буду конкретизировать, чтобы их не подставлять перед политическими деятелями», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.