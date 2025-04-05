Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Иттифак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колосков: Румменигге сказал, что хотел бы видеть Россию на официальных соревнованиях

Колосков: Румменигге сказал, что хотел бы видеть Россию на официальных соревнованиях
Аудио-версия:
Комментарии

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков после посещения конгресса УЕФА ответил на вопрос о возможном возвращении российских команд на международные турниры. По его словам, многие деятели футбола хотели бы видеть Россию на официальных соревнованиях.

«Самый тёплый разговор получился у меня с Карлом-Хайнцом Румменигге, он спрашивал, как дела. Я сказал, что, слава богу, у меня в порядке, но всё никак не можем вернуться к официальным соревнованиям. Вот его дословная фраза: «Возвращение российских команд было бы очень полезным делом для мирового футбола». Многие говорили тёплые слова, но не буду конкретизировать, чтобы их не подставлять перед политическими деятелями», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.

Материалы по теме
Колосков назвал фуфлом новости о возможном возвращении российских клубов в еврокубки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android