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«Было немножко некомфортно». Лончар — об игровом времени в Кубке России

«Было немножко некомфортно». Лончар — об игровом времени в Кубке России
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Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар высказался о своём игровом времени в матчах Кубка России.

— Ты говорил, что предложений от топ-клубов РПЛ у тебя не было. Но зимой «Акрон» подписал Джаковаца. Нет ощущения, что это замена тебе на лето?
— Не думаю. Команде был нужен игрок такого плана. Джаковац усилил «Акрон». У меня же долгосрочный контракт. Я живу настоящим, хотя, конечно, никто не знает, что будет дальше.

— При этом ты почти не играл в матчах Кубка.
— Это изначально была позиция главного тренера. Я её принял. Мне было немножко некомфортно, но я уверен, что Заур Эдуардович знает, что делает. В этом я вижу ряд плюсов. Есть больше времени, чтобы отдохнуть, — сказал Лончар в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Полное интервью со Стефаном Лончаром читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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