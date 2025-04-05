Лончар — об известности Дзюбы вне России: в Черногории у меня просили его футболки

Черногорский полузащитник «Акрона» Стефан Лончар ответил на вопросы о физической форме и известности в Европе своего одноклубника — 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы.
— Как тебе физическая форма Дзюбы?
— Дзюба в прекрасной форме, если учитывать то, сколько ему лет. Я играл в Венгрии, где были возрастные футболисты. Но они не играли на таком хорошем уровне. Всё это зависит от ментальности и настроя игрока.
— Знал ли ты Дзюбу до перехода в «Акрон»? Кого вообще знал из российских футболистов?
— Дзюбу я видел, когда ещё был маленьким. В детстве было больше времени, я только начинал смотреть Лигу чемпионов и другие европейские турниры. Я следил за матчами ЦСКА, «Спартака», «Зенита» и «Рубина» в Лиге чемпионов. Видел российских футболистов, в том числе и Артёма.
— Насколько Дзюба известен в Европе?
— Не могу сказать за всю Европу, но когда я ездил домой, в Черногорию, то у меня просили его футболки. Смог привезти парочку маек с его автографами, — сказал Лончар в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.
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