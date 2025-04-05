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17:05 Мск
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Стало известно, где хочет продолжить карьеру Кевин Де Брёйне после ухода из «Ман Сити»

Стало известно, где хочет продолжить карьеру Кевин Де Брёйне после ухода из «Ман Сити»
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Клубы чемпионата Саудовской Аравии проявляют конкретный интерес к атакующему полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брёйне, сообщает Give Me Sport.

По информации источника, игроком интересуется «Аль-Кадисия» и «Неом» из второго дивизиона. Также он получил предложения из Европы. Американский «Сан-Диего» больше не рассматривает вариант с подписанием бельгийца, однако другие американские клубы остаются заинтересованными в Де Брёйне. Сам бельгиец предпочитает трансфер в МЛС переходу в аравийский чемпионат.

Ранее Де Брёйне объявил, что покинет «Манчестер Сити» в конце сезона. В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал семь ассистов в 30 матчах.

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