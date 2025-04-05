Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стефан Лончар: если бы не футбол, может, работал бы у отца в фирме ритуальных услуг

Стефан Лончар: если бы не футбол, может, работал бы у отца в фирме ритуальных услуг
Аудио-версия:
Комментарии

Черногорский полузащитник «Акрона» Стефан Лончар рассказал, чем бы он занимался, если бы не футбол.

— Ты с самого детства понимал, что будешь футболистом? Или были какие-то другие варианты?
— Не предполагал, что буду профи. Я сам ходил на тренировки, мне это нравилось, никто меня не заставлял. И из моей семьи никто не думал, что я стану футболистом. Но так получилось. Возможно, у меня не самая выдающаяся карьера, но я там, где есть. Я уже многого достиг, хотя не могу сказать, что я этого ожидал. Но продолжаю быть в футболе, наслаждаюсь им.

— Если бы не футбол, чем бы занимался?
— Никогда об этом не думал. Если бы я не стал футболистом, то, может быть, работал бы со своим отцом. Он держит фирму, которая оказывает ритуальные услуги.

— Необычная работа у твоего отца.
— Да. Фирма существует 13 лет. Возможно, сначала ему это не очень нравилось. Но спустя несколько месяцев бизнес пошёл в гору, он смог построить небольшой завод. Не вижу ничего постыдного в том, чтобы заниматься ритуальными услугами, — сказал Лончар в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android