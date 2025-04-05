Стефан Лончар: если бы не футбол, может, работал бы у отца в фирме ритуальных услуг

Черногорский полузащитник «Акрона» Стефан Лончар рассказал, чем бы он занимался, если бы не футбол.

— Ты с самого детства понимал, что будешь футболистом? Или были какие-то другие варианты?

— Не предполагал, что буду профи. Я сам ходил на тренировки, мне это нравилось, никто меня не заставлял. И из моей семьи никто не думал, что я стану футболистом. Но так получилось. Возможно, у меня не самая выдающаяся карьера, но я там, где есть. Я уже многого достиг, хотя не могу сказать, что я этого ожидал. Но продолжаю быть в футболе, наслаждаюсь им.

— Если бы не футбол, чем бы занимался?

— Никогда об этом не думал. Если бы я не стал футболистом, то, может быть, работал бы со своим отцом. Он держит фирму, которая оказывает ритуальные услуги.

— Необычная работа у твоего отца.

— Да. Фирма существует 13 лет. Возможно, сначала ему это не очень нравилось. Но спустя несколько месяцев бизнес пошёл в гору, он смог построить небольшой завод. Не вижу ничего постыдного в том, чтобы заниматься ритуальными услугами, — сказал Лончар в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.