Владислав Радимов оценил шансы «Оренбурга» спастись от вылета из РПЛ

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что у «Оренбурга» мало шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге по итогам текущего сезона. В пятницу, 4 апреля, «Оренбург» на выезде обыграл «Пари НН» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России.

«Поздравим с победой и качественной игрой, но шансов объективно мало. Соперников уровня Нижнего Новгорода больше не предвидится. Сегодня была заслуженная победа, качество игры очень хорошее, счёт не отражает того, что было на поле. Должно было быть гораздо крупнее», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 23 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В следующем туре подопечные Владимира Слишковича сыграют с московским ЦСКА. Матч состоится 12 апреля, начало — в 12:00 мск.