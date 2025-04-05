Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов оценил шансы «Оренбурга» спастись от вылета из РПЛ

Владислав Радимов оценил шансы «Оренбурга» спастись от вылета из РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что у «Оренбурга» мало шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге по итогам текущего сезона. В пятницу, 4 апреля, «Оренбург» на выезде обыграл «Пари НН» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Касимов – 24'     0:2 Мансилья – 45+1'     1:2 Весино – 45+7'    
Удаления: нет / Сахархизан – 90+8'

«Поздравим с победой и качественной игрой, но шансов объективно мало. Соперников уровня Нижнего Новгорода больше не предвидится. Сегодня была заслуженная победа, качество игры очень хорошее, счёт не отражает того, что было на поле. Должно было быть гораздо крупнее», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 23 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В следующем туре подопечные Владимира Слишковича сыграют с московским ЦСКА. Матч состоится 12 апреля, начало — в 12:00 мск.

Материалы по теме
Тренер «Оренбурга» Слишкович — о победе над «Пари НН»: не могу быть доволен, я даже злой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android