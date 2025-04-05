«Крылья Советов» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ начнётся в 13:00

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Сегодня, 5 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды встречались между собой в матче 8-го тура чемпионата России сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказались «Крылья Советов» (2:0).

После 22 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.