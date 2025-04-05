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Спортдиректор «Пари НН» Удальцов призвал не винить Гончаренко за поражение от «Оренбурга»

Спортдиректор «Пари НН» Удальцов призвал не винить Гончаренко за поражение от «Оренбурга»
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Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов призвал не винить главного тренера команды Виктора Гончаренко в поражении от «Оренбурга» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Касимов – 24'     0:2 Мансилья – 45+1'     1:2 Весино – 45+7'    
Удаления: нет / Сахархизан – 90+8'

«Здесь не нужно всё только на тренера валить. Здесь виноваты мы все вместе. Кого‑то выделять не надо. У нас есть вопросы к нам, к игрокам и так далее. Надо работать. Есть ещё игры, где мы можем исправиться», — сказал Удальцов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 23-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Оренбургом» состоялся накануне, 4 апреля. Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Оренбург» обыграл «Пари НН» со счётом 2:1. После 23 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 14 очков.

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