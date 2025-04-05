Лончар: до 2022-го в Черногорию приезжало много русских. Они никогда не создавали проблем

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар рассказал о российских туристах в Черногории.

— Россияне раньше часто ездили отдыхать в Черногорию.

— Да. До 2022 года к нам приезжало много русских. Они вкладывались в недвижимость вдоль моря. Тогда ещё можно было получить гражданство или вид на жительство за инвестиции. Они это делали.

Русские никогда не создавали проблем. Всё было нормально, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.