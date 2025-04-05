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«Во мне словно что-то просыпается». Лончар раскрыл секрет своей выносливости

«Во мне словно что-то просыпается». Лончар раскрыл секрет своей выносливости
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» и национальной команды Черногории Стефан Лончар рассказал о своей выносливости.

— Если мы говорим с коллегами о Лончаре, все отмечают твою физическую подготовку. Давай начнём с раскрытия секрета — что нужно есть, чтобы столько бегать?
— Ха-ха, на самом деле в еде нет ничего особенного! Возможно, это просто врождённое — могу несколько дней ничего не делать, а потом сдать какой-нибудь физический тест. Нет чего-то, что другие парни не делают. И я, как и все, чувствую усталость.

Но даже если силы заканчиваются — нахожу в себе резервы. Во мне словно что-то просыпается, и я понимаю — могу ещё, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

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