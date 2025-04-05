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Стефан Лончар: порой хочется подраться. Но потом вспоминаю, кто я

Стефан Лончар: порой хочется подраться. Но потом вспоминаю, кто я
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» и сборной Черногории Стефан Лончар рассказал о своём необычном желании.

— Ты выглядишь как человек, который может подраться. Когда это случалось в последний раз?
— Я спортсмен-профессионал. Не могу себе такого позволить. Если бы я не был профессиональным спортсменом, то, возможно, дрался бы. Но а так, я в нужный момент успокаиваюсь и не могу себе этого позволить.

Конечно, порой хочется (смеётся). Но потом я вспоминаю, кем являюсь, и успокаиваюсь, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

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