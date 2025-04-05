Полузащитник «Акрона» Лончар назвал три своих увлечения

Хавбек тольяттинского «Акрона» и национальной команды Черногории Стефан Лончар рассказал о своих увлечениях.

— Вся твоя жизнь — футбол? Или есть другие хобби? В соцсетях у тебя не так много личного.

— Конечно, есть не только футбол. Просто люди порой хотят жить не своей жизнью — они показывают в соцсетях то, чего у них, может, и вовсе нет. Люди вообще тратят на социальные сети слишком много времени. У меня есть фото с семьёй, друзьями, хобби, но я их не выкладываю — просто не считаю, что таким важно делиться со всеми.

— Три увлечения Стефана Лончара, о которых многие могут не знать?

— Counter-Strike, UFC и быстрые автомобили, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.