Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Акрона» Лончар назвал три своих увлечения

Полузащитник «Акрона» Лончар назвал три своих увлечения
Аудио-версия:
Комментарии

Хавбек тольяттинского «Акрона» и национальной команды Черногории Стефан Лончар рассказал о своих увлечениях.

— Вся твоя жизнь — футбол? Или есть другие хобби? В соцсетях у тебя не так много личного.
— Конечно, есть не только футбол. Просто люди порой хотят жить не своей жизнью — они показывают в соцсетях то, чего у них, может, и вовсе нет. Люди вообще тратят на социальные сети слишком много времени. У меня есть фото с семьёй, друзьями, хобби, но я их не выкладываю — просто не считаю, что таким важно делиться со всеми.

— Три увлечения Стефана Лончара, о которых многие могут не знать?
— Counter-Strike, UFC и быстрые автомобили, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме
«Видел Дзюбу, ещё когда был маленьким». Герой «Акрона», затмивший рекордсмена России
Эксклюзив
«Видел Дзюбу, ещё когда был маленьким». Герой «Акрона», затмивший рекордсмена России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android