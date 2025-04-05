«Дзюба всю жизнь такой. Изменить его невозможно!» Лончар — о влиянии Артёма в «Акроне»

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар высказался о нападающем тольяттинской команды Артёме Дзюбе.

— Дзюба пришёл в «Акрон» несколько месяцев назад, но очень быстро стал своим. Как он повлиял на атмосферу?

— Дзюба — такая личность. Все в клубе это знают. Артём постоянно говорит и много шутит. К сожалению, я не всё понимаю из-за неполноценного знания русского. Но то, что я понимаю, для меня смешно.

Мы с ним про это говорили. Дзюба всю жизнь такой. Изменить его невозможно! Причём ему всё равно, про кого шутить — может выбрать любую жертву, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

После 22 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В следующем туре подопечные Заура Тедеева сыграют с «Краснодаром». Матч состоится 5 апреля, начало — в 19:45 мск.