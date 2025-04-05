Мбаппе: споры о моей позиции? Роналду играл на всех позициях в атаке, я тоже делал это

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос относительно споров об оптимальной для него позиции на поле.

– Идут споры о вашей позиции [на поле]. Вокруг Криштиану Роналду ходили такие же разговоры. Это как-то влияет на вас?

– Точно нет. Вы говорите о Криштиану, он знал, как играть на всех трёх позициях в атаке. Я тоже выступал на трёх позициях. Дело не в этом, а в умении находить общий язык с партнёрами по команде, получать удовольствие от матча… Это самое важное для меня. Всё остальное — это дебаты, — сказал Мбаппе в интервью журналистке Ане Пастор.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.