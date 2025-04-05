Расписание матчей РПЛ 5 апреля
Сегодня, 5 апреля, в 23-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей РПЛ 5 апреля (время — московское):
- 13:00. «Крылья Советов» — «Рубин»;
- 15:15. «Факел» — «Ахмат»;
- 17:30. «Локомотив» — «Зенит»;
- 19:45. «Краснодар» — «Акрон».
После 22 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (14) и «Факел» (14).
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии