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Расписание матчей РПЛ 5 апреля

Расписание матчей РПЛ 5 апреля
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Сегодня, 5 апреля, в 23-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 5 апреля (время — московское):

  • 13:00. «Крылья Советов» — «Рубин»;
  • 15:15. «Факел» — «Ахмат»;
  • 17:30. «Локомотив» — «Зенит»;
  • 19:45. «Краснодар» — «Акрон».

После 22 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (14) и «Факел» (14).

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