Расписание матчей 27-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
Сегодня, 5 апреля, матчем «Урал» — «КАМАЗ» стартует 27-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.
Расписание матчей 27-го тура Первой лиги.
5 апреля, суббота:
- 14:00 мск. «Урал» — «КАМАЗ»;
- 15:00 мск. «Алания» — «Шинник»;
- 17:00 мск. «Тюмень» — «Уфа»;
- 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Чайка».
6 апреля, воскресенье:
- 8:00 мск. «СКА-Хабаровск» – «Балтика»;
- 10:00 мск. «Енисей» – «Черноморец»;
- 15:00 мск. «Арсенал» Тула – «Сокол»;
- 17:00 мск. «Торпедо» – «Ротор»;
- 19:30 мск. «Родина» – «Сочи».
Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика» (56). На втором месте находится московское «Торпедо» (51), на третьем — «Сочи» (47).
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