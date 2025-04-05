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Расписание матчей 27-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Расписание матчей 27-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 5 апреля, матчем «Урал» — «КАМАЗ» стартует 27-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 27-го тура Первой лиги.

5 апреля, суббота:

  • 14:00 мск. «Урал» — «КАМАЗ»;
  • 15:00 мск. «Алания» — «Шинник»;
  • 17:00 мск. «Тюмень» — «Уфа»;
  • 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Чайка».

6 апреля, воскресенье:

  • 8:00 мск. «СКА-Хабаровск» – «Балтика»;
  • 10:00 мск. «Енисей» – «Черноморец»;
  • 15:00 мск. «Арсенал» Тула – «Сокол»;
  • 17:00 мск. «Торпедо» – «Ротор»;
  • 19:30 мск. «Родина» – «Сочи».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика» (56). На втором месте находится московское «Торпедо» (51), на третьем — «Сочи» (47).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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