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«Реал» Мадрид — «Валенсия»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть трансляцию

«Реал» Мадрид — «Валенсия»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 5 апреля, состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Валенсия». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Гильермо Куадра Фернандес (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 30-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались между собой в матче 12-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказался «Реал» (2:1).

После 29 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 63 очка. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 66 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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