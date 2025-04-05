«Локомотив» — «Зенит»: во сколько начнётся матч 23-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 40 очков за 22 матча. Сине-бело-голубые заработали 46 очков после 22 игр и располагаются на второй строчке.

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