Сесар Монтес — о переходе в «Локомотив»: адаптировался я достаточно безболезненно

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес заявил, что тяжело переживал процесс адаптации в столичном клубе. К «Локомотиву» Монтес присоединился в летнее межсезонье-2024.

— Ты перешёл в «Локомотив» чуть больше полугода назад, в сентябре. Каким был процесс адаптации?

— Могу сказать, что адаптировался достаточно безболезненно. Конечно, поначалу я столкнулся с непривычными вещами, как на футбольном поле, так и в быту. Но всему учишься, ко всему привыкаешь. В футбольном плане я освоился быстрее, а вот языковой барьер ещё является помехой. Да и к местному климату до сих пор до конца не привык. Воспринимаю это как данность: я и моя семья успешно справляемся со сложностями, чувствуем себя комфортно, — приводит слова Монтеса официальный сайт «Локомотива».

В нынешнем сезоне Монтес провёл 14 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и забил два гола. Действующий контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость мексиканского защитника в € 5 млн. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».