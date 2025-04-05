«Краснодар» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ начнётся в 19:45

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды встречались между собой в матче 9-го тура чемпионата России сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказался «Краснодар» (5:2).

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков после 22 встреч. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 25 очков.