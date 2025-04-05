Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 31-го тура АПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 5 апреля, матчем «Эвертон» — «Арсенал» стартует 31-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
Расписание матчей 31-го тура АПЛ.
5 апреля, суббота:
- 14:30 мск. «Эвертон» — «Арсенал»;
- 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Борнмут»;
- 17:00 мск. «Ипсвич» — «Вулверхэмптон»;
- 17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Брайтон»;
- 19:30 мск. «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест».
6 апреля, воскресенье:
- 16:00 мск. «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»;
- 16:00 мск. «Фулхэм» — «Ливерпуль»;
- 16:00 мск. «Брентфорд» — «Челси»;
- 18:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
7 апреля, понедельник:
- 22:00 мск. «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед».
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 73 очка за 30 матчей.
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