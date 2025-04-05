«ПСЖ» — «Анже»: во сколько начнётся матч 28-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 28-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Анже». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Марк Болланжье (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет видеосервис «Okko». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды встречались между собой в матче 11-го тура чемпионата Франции сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказался «ПСЖ» (4:2).

Турнирную таблицу Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 71 очко после 27 встреч. «Анже» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 27 очков.