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Пари Сен-Жермен — Анже. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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«ПСЖ» — «Анже»: во сколько начнётся матч 28-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

«ПСЖ» — «Анже»: во сколько начнётся матч 28-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 5 апреля, состоится матч 28-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Анже». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Марк Болланжье (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет видеосервис «Okko». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Анже
Анже
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались между собой в матче 11-го тура чемпионата Франции сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказался «ПСЖ» (4:2).

Турнирную таблицу Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 71 очко после 27 встреч. «Анже» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 27 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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