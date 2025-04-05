Рюдигер объяснил, почему именно он пробил решающий пенальти в матче ЛЧ с «Атлетико»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер ответил на вопрос, почему именно он был выбран пятым игроком в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0, 2:4 пен.). Точный удар немецкого футболиста с 11-метровой отметки позволил «сливочным» пройти в следующую стадию турнира.

«В тот момент я хотел взять на себя ответственность, потому что Эндрик только что вышел на поле. Я подумал: «Представь, если он промахнётся». А он ещё молод. К тому же у него такой период, когда он не всегда играет, поэтому я взял на себя ответственность. Если бы что-то пошло не так, то я смог бы лучше справиться с этим на текущий момент», — приводит слова Рюдигера Madrid Universal со ссылкой на Alkass TV Sports.