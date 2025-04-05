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Рюдигер объяснил, почему именно он пробил решающий пенальти в матче ЛЧ с «Атлетико»

Рюдигер объяснил, почему именно он пробил решающий пенальти в матче ЛЧ с «Атлетико»
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Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер ответил на вопрос, почему именно он был выбран пятым игроком в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0, 2:4 пен.). Точный удар немецкого футболиста с 11-метровой отметки позволил «сливочным» пройти в следующую стадию турнира.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«В тот момент я хотел взять на себя ответственность, потому что Эндрик только что вышел на поле. Я подумал: «Представь, если он промахнётся». А он ещё молод. К тому же у него такой период, когда он не всегда играет, поэтому я взял на себя ответственность. Если бы что-то пошло не так, то я смог бы лучше справиться с этим на текущий момент», — приводит слова Рюдигера Madrid Universal со ссылкой на Alkass TV Sports.

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