Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Набабкин: ЦСКА может побороться за чемпионство в этом сезоне

Кирилл Набабкин: ЦСКА может побороться за чемпионство в этом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что армейцы ещё могут побороться за победу в Российской Премьер-Лиге в этом сезоне.

«ЦСКА нормально сейчас идёт. Посмотрим, как проведут вторую часть чемпионата. Мне без разницы, в три или четыре защитника играет команда, главное, чтобы это дало результат. ЦСКА может бороться за чемпионство в этом сезоне», — приводит слова Набабкина «Советский спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). ЦСКА — пятый (41). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android