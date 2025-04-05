Кирилл Набабкин: ЦСКА может побороться за чемпионство в этом сезоне

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что армейцы ещё могут побороться за победу в Российской Премьер-Лиге в этом сезоне.

«ЦСКА нормально сейчас идёт. Посмотрим, как проведут вторую часть чемпионата. Мне без разницы, в три или четыре защитника играет команда, главное, чтобы это дало результат. ЦСКА может бороться за чемпионство в этом сезоне», — приводит слова Набабкина «Советский спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). ЦСКА — пятый (41). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».