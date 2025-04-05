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«Брест» — «Монако»: онлайн-трансляция матча 28-го тура Лиги 1 начнётся в 20:00

«Брест» — «Монако»: онлайн-трансляция матча 28-го тура Лиги 1 начнётся в 20:00
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Сегодня, 5 апреля, состоится матч 28-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Брест» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте. В качестве главного арбитра встречи выступит Томас Леонар (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Брест
Брест
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались между собой в матче 12-го тура чемпионата Франции сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказался «Монако» (3:2).

После 27 сыгранных матчей «Брест» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 40 очков. «Монако» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 71 очко.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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