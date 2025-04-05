«Барселона» — «Бетис»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Бетис». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда Ханс-Дитера Флика набрала 66 очков за 29 матчей. «Бетис» заработал 47 очков после 29 игр и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре сине-гранатовые разгромили «Жирону» со счётом 4:1, а «Бетис» победил «Севилью» (2:1).

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