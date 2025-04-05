«Факел» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ начнётся в 15:15

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся воронежский «Факел» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 22 матча. «Ахмат» заработал 19 очков после 22 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 49 очков за 22 игры.

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