Футболист «Акрона» Лончар рассказал, за кого болеет в UFC

Полузащитник тольяттинского «Акрона» и национальной команды Черногории Стефан Лончар рассказал, за кого он болеет в UFC.

— За кого болеешь в UFC?

— Илия Топурия. Про дагестанских бойцов тоже надо сказать, но даже странно рассуждать, насколько они сильны. Это просто другое измерение! То, как они готовятся, как учатся борьбе — их никто не может победить, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.