Футболист «Акрона» Лончар объяснил, почему хотел бы свести все татуировки

Полузащитник тольяттинского «Акрона» и национальной команды Черногории Стефан Лончар рассказал, почему он бы хотел свести все татуировки со своего тела.

— Поговорим про татуировки. У тебя есть рукав, а также тату на ноге. Откуда такая любовь?

— Она появилась спонтанно шесть лет назад. Ещё до того как это стало мейнстримом (смеётся). Сейчас это немножко утратило свой шарм, потому что все начали делать тату, это вошло в моду. Поэтому сейчас, если бы я мог, я бы свёл все татуировки.

— Какой была первая татуировка?

— Она была в память о бабушке после её смерти, я сделал её на ноге. Потом я её изменял и перекрывал, потому что мне она не понравилась. Но благодаря этому я нашёл себе постоянного мастера, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.