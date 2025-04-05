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Мбаппе рассказал, что ему больше всего нравится в жизни в Испании

Мбаппе рассказал, что ему больше всего нравится в жизни в Испании
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, как он проводит время в Испании, а также поделился тем, что ему нравится больше всего в этой стране.

«Я счастлив [в Испании], это видно по моему лицу. Пытаюсь познакомиться с Мадридом, испанской культурой, но у нас [футболистов] мало времени на другие вещи. Я сосредоточен на футболе, ведь мы играем каждые три дня. Календарь впечатляет, нам приходится проводить много матчей.

Что мне больше всего нравится в Испании, так это люди. Они очень дружелюбны и открытые. Я француз, не испанец, но мне всегда помогают. Особенно в Мадриде, но также и в остальной Испании, когда мы находимся вдали от дома. Это очень хорошо», — сказал Мбаппе в интервью журналистке Ане Пастор.

Мбаппе стал футболистом «Реала» минувшим летом.

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