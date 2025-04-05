Защитник «Локомотива» Монтес — о русской кухне: ничего особенно не запомнилось

Мексиканский защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес признался, что не запомнил каких-либо блюд из русской кухни.

— Что скажешь о русской кухне?

— Не могу назвать себя её фанатом, ничего особенно не запомнилось. Но с едой проблем нет: в Москве много прекрасных заведений с различными европейскими блюдами, готовят на высоком уровне, — приводит слова Монтеса официальный сайт «Локомотива».

В нынешнем сезоне Монтес провёл 14 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и забил два гола. Действующий контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость мексиканского защитника в € 5 млн. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».