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Тер Штеген ушёл от ответа на вопрос о Щенсном, которого из-за него могут отзаявить в ЛЧ

Тер Штеген ушёл от ответа на вопрос о Щенсном, которого из-за него могут отзаявить в ЛЧ
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не стал давать развёрнутый комментарий о новости, что голкипера сине-гранатовых Войцеха Щенсного могут отзаявить от участия в матчах Лиги чемпионов с целью дозаявки немецкого футболиста на оставшуюся часть турнира.

«Это уже совсем другой вопрос, не так ли? Мы находимся не в том положении, чтобы говорить о подобных вещах. Единственное, чего я хочу сейчас — это чтобы команда продолжала в том же духе и выиграла следующие матчи. Надеюсь, что нынешний сезон будет ознаменован большими успехами», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

Напомним, немецкий голкипер не выступает в составе сине-гранатовых с минувшего октября из-за тяжёлой травмы колена. На текущий момент Щенсны является основным вратарём «Барселоны».

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