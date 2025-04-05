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Президент ФИФА Инфантино пообещал посетить 100-летний юбилей Симоняна

Президент ФИФА Инфантино пообещал посетить 100-летний юбилей Симоняна
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сообщил, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обещал посетить 100-летний юбилей экс-нападающего московского «Спартака» Никиты Симоняна.

«Конечно, мельком поговорили с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом ФИФА Джанни Инфантино, дальше приветствия особо не дошло. Никита Павлович Симонян меня попросил напомнить Инфантино, что тот обещал приехать на его 100-летний юбилей.

Инфантино подтвердил намерение, сказал: да, да, я приеду. Такой штрих, но красноречивый, говорящий об отношении футбольных людей к ситуации, которая случилась. В общем, очень благоприятное впечатление сложилось от этой поездки, тёплое отношение с моими коллегами», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Никите Симоняну исполнится 100 лет 12 октября 2026 года.

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