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«История вершится на наших глазах». ФК «Динамо» — о повторении Овечкиным рекорда Гретцки

«История вершится на наших глазах». ФК «Динамо» — о повторении Овечкиным рекорда Гретцки
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Футбольный клуб «Динамо» отреагировал на повторение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«История вершится на наших глазах. Саша Овечкин забросил свою 894-ю шайбу и сравнялся по этом показателю с Уэйном Гретцки! На это Ови понадобилось 1486 матчей — что на один меньше, чем Уэйну. Следующая игра Саши может стать величайшей для всего мирового спорта. Верим», — написано в телеграм-канале бело-голубых.

Александр Овечкин повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).

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