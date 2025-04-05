Йозуа Киммих высказался о травме полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы

Футболист мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу команды над «Аугсбургом» в матче 28-го тура Бундеслиги, а также высказался о получившем травму хавбеке Джамале Мусиале. Ранее появилась информация, что Мусиала пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Интером».

«Заслуженная победа. Конечно, травма Джамала очень разочаровывает. Все в команде понимают, что нам нужен каждый футболист, каждый игрок должен усердно работать, чтобы дождаться своего шанса. Все должны быть готовыми», — приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».

В нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами.