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Йозуа Киммих высказался о травме полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы

Йозуа Киммих высказался о травме полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы
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Футболист мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу команды над «Аугсбургом» в матче 28-го тура Бундеслиги, а также высказался о получившем травму хавбеке Джамале Мусиале. Ранее появилась информация, что Мусиала пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Интером».

Германия — Бундеслига . 28-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Яннулис – 30'     1:1 Мусиала – 42'     1:2 Кейн – 60'     1:3 Матсима – 90+3'    
Удаления: Цезигер – 59' / нет

«Заслуженная победа. Конечно, травма Джамала очень разочаровывает. Все в команде понимают, что нам нужен каждый футболист, каждый игрок должен усердно работать, чтобы дождаться своего шанса. Все должны быть готовыми», — приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».

В нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами.

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