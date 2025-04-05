Игрок «Акрона» Лончар назвал полузащитника, на которого ориентируется

Хавбек тольяттинского «Акрона» и сборной Черногории Стефан Лончар назвал имя полузащитника, на которого он ориентируется.

— Кто из игроков пример для тебя?

— В первую очередь — я сам. У меня нет какого-то футболиста, которым я вдохновляюсь. Если надо кого-то выделить, то отмечу [Серхио] Бускетса — последние 10-15 лет это ориентир для всех игроков моей позиции. И чуть ли не единственный футболист на этой позиции, взявший все главные трофеи.

А любимый игрок — Месси. То, что он делает, не способен делать никто, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.